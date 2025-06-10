انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول بأقل من التقديرات السابقة

انكمش الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الربع الأول من العام الحالي، حيث تم تعديل أرقام الاستهلاك بالرفع، في ظل حالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بمعدل سنوي قدره 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس بحسب القراءة المعدلة، بدلاً من 0.7% التي تم الإعلان عنها في القراءة الأولية.

وفي سياق متصل نما الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف اقتصاد اليابان بنسبة 0.1% في الربع الأول.

يذكر أن اليابان تواجه رسومًا جمركية أمريكية بنسبة 24% ستفرض اعتبارًا من يوليو، ما لم تتمكن من التفاوض مع واشنطن وإبرام اتفاق تجاري .