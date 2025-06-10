أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025

شهدت أسواق مصر اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، مع تسجيل تغيرات طفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار الخضراوات اليوم

سعر الطماطم: بلغ متوسط السعر 12.68 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: سجلت 11.15 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي: بلغ متوسط السعر 76.88 جنيهًا للكيلو.

البامية: وصلت إلى 64.38 جنيهًا للكيلو.

ورق العنب البناتي: بلغ متوسط السعر 69.33 جنيهًا للكيلو.

ورق العنب البلدي: سجل 62.78 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: بلغ سعرها 20.23 جنيهًا للكيلو.

اللفت: سجل 7.5 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: بلغ سعرها 18.05 جنيهًا للكيلو.

الكسبرة (100 رابطة): سجلت 244.81 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

الموز البلدي: بلغ متوسط السعر 36.77 جنيهًا للكيلو.

التفاح المحلي: سجل 54.14 جنيهًا للكيلو.

الخوخ: وصل إلى 44.83 جنيهًا للكيلو.

البطيخ: بلغ سعره 72.69 جنيهًا للثمرة.

البرقوق: سجل 58.36 جنيهًا للكيلو.

النبق: بلغ سعره 45.42 جنيهًا للكيلو.

الموز المغربي: سجل 34.02 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: بلغ سعره 42.83 جنيهًا للكيلو.

الموز بيكو: سجل 32.8 جنيهًا للكيلو.

المانجو البلدي: بلغ متوسط السعر 39.9 جنيهًا للكيلو.