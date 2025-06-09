أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الاثنين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، بالتزامن مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية خلال عيد الأضحي المبارك.

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد كالاتي:

الطماطم: بين 14و 18 جنيهات للكيلو

البطاطس: من 9 إلى 13جنيهات

الكوسة والخيار: تراوحت بين 10 و13 جنيهًا

البصل الأحمر: نحو 9 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

البرتقال: من 20 إلى 25 جنيهًا

الموز: بين 30 و35 جنيهًا

التفاح: من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 25: 30 جنيهًا للكيلو

المشمش من 40: 50 جنيها للكيلو

العنب من 50 إلي 55 جنيها للكيلو

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية المهمة في صعيد مصر، حيث تتميز بتنوع محاصيلها واعتمادها على نظم الري الحديثة، ما يسهم في توفير الخضروات والفاكهة بشكل مستمر على مدار العام، ويقلل من تكاليف النقل مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتعتمد المحافظة على الزراعة بواسطة الصوب الزراعية التي حدثت طفرة كبيرة في الإنتاج خلال السنوات الماضية.

ويعتمد السوق المحلي في الوادي الجديد بنسبة كبيرة على الإنتاج الزراعي المحلي وخاصة إنتاج الصوب الزراعية التي نفذت في كل قرى ومدن المحافظة، ما يُسهم في استقرار الأسعار وتوافر السلع. وتُشير التوقعات إلى استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة، بفضل تدفق المحاصيل من قرى ومراكز المحافظة.

وتشهد المحافظة في السنوات الأخيرة طفرة في مشروعات الزراعة الحديثة، مثل الصوب الزراعية والمزارع النموذجية، إلى جانب دعم الجمعيات الزراعية للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، ما عزز من المعروض وأسهم في توفير فرص عمل.