عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش إجراءات تعظيم الموارد والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اكد الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات في ملف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة تعظيم موارد المحافظة.

جامعة طنطا تمول 19 مشروعا للطلاب لدعم ريادة الأعمال

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع الحاضرين المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها. 


وأوضح رحمي أن المحافظة أعدت ملف متكامل عن قطع الأراضي غير المستغلة والمملوكة للدولة بهدف الاستثمار والاستفادة القصوى منها، كما تعمل المحافظة بشكل يومي على تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن دفع حقوق الدولة، هذا إلى جانب التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.

وناقش محافظ الغربية مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مؤكدًا على ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

استعدادا لمواجهة الأزمات.. محافظ الغربية يتأكد من جاهزية معدات زفتى والسنطة

كما ناقش المحافظ تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، موجهاً بالإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلامية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على طلاقها من حسام حبيب

ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكداً على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

IMG-20231217-WA0027
IMG-20231217-WA0027
IMG-20231217-WA0028
IMG-20231217-WA0028
IMG-20231217-WA0029
IMG-20231217-WA0029
IMG-20231217-WA0030
IMG-20231217-WA0030
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة أستعدادا لمواجهة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المقدمة للمواطن الد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخدمات المقدمة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه وزير اللواء هشام آمنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

موضوعات متعلقة

جنايات طنطا تعقد أولي جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل عمه

ترشيحاتنا

يخالف اللوائح.. فيفا يصدم الأهلي ويرفض هذا الطلب.. تفاصيل

ضغط كبير على نتنياهو.. موجات غضب داخل إسرائيل

الأهلي يقدم التماسا بعد إيقاف موديست في كأس العالم للأندية

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بخليج عدن وسط هجمات الحوثيين

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

الشرطة البريطانية تعلن عودة الصبي المفقود في فرنسا منذ 6 سنوات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

نشرة المرأة والصحة..فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد..مفاجأة غير متوقعة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع

فيديو

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب.. وتفاصيل القيمة الرسمية للدولار

أحفادي متربيين.. غادة عبد الرازق ترد على تصريحات رانيا يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ