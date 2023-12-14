عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طنطا تمول 19 مشروعا للطلاب لدعم ريادة الأعمال

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن توقيع عقود دعم  المشروعات والابتكارات المقدمة من طلاب الجامعة في مبادرة دعم ابتكارات الطلاب وحديثي التخرج والتى يتم تمويلها ذاتيا من قبل المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص، وتهدف إلى دعم الابتكار والإبداع وريادة الاعمال لطلاب الجامعات بالتكامل مع قطاع الصناعة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

طوفان جامعة طنطا.. مسيرة في الغربية بمشاركة 30 ألف شخص بالانتخابات الرئاسية

قام بالتوقيع الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة الذي أوضح أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بضرورة دعم الابتكار وريادة الاعمال والاستثمار فى البحوث العلمية المبتكرة، مشيرا إلى ان المشروعات سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة بهدف تطبيق الافكار المبتكرة وتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة تعمل على  تحويل المعرفة إلى اقتصاد من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية قابلة للتطبيق، تسهم فى تطوير ودعم الاقتصاد المحلي المصري .

 

أضاف نائب رئيس الجامعة أن أن عدد المشروعات المقدمة بلغ ٢٧ مشروعا في مجالات هندسية ومعلوماتية وزراعية وعلمية بمحاور متعددة ومتنوعة، شملت الذكاء الاصطناعي و الطاقة النظيفة و المدن الذكية و الروبوتات و التحكم الالي و تدوير المخلفات، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس و مسئولي الإبتكارات و براءات الاختراع بالجامعة قامت بتقييم المشروعات من خلال مجموعة المعايير القياسية المعلنة، شمت الكفاءة والتنافسية الاقتصادية والبيئية وتعميق المكون المحلي والقابلية للتنفيذ، وانتهت إلى اختيار ١٩ مشروعا ينطبق عليها المتطلبات المعتمدة طبقا لقرارات مجلس الجامعة.

الطابع الخاص الدكتور محمود سليم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الذاتي الدكتور محمود ذكي التنافسية الإقتصادية التوقيع الانتخابات الرئاسية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تنفيذ مشروعات جديدة تنمية البيئة جامعات الجيل الرابع تيجي خدمة المجتمع و تنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

مضاد حيوي ومطهر بالمنازل .. تحذير عاجل من 5 أدوية في الأسواق

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل

إجراء غريب من نتنياهو بشأن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

فيديو

8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ