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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوفان جامعة طنطا.. مسيرة في الغربية بمشاركة 30 ألف شخص بالانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

قاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مسيرة لثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، 
حيث وأطلق عليها السياسين طوفان جامعة طنطا، نظرا للأعداد الكبيرة التى شاركت فيها.

وأطلقت الجامعة مسيرة حاشدة بمشاركة ما يزيد على 30 ألفا من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة.

وشهدت المسيرة تفاعل كبيرا من منسوبي الجامعة والأهالي والذي يعكس التفاف جميع فئات المجتمع يدا واحدة خلف الوطن، وردد المشاركون النشيد الوطني والأغاني الوطنية والهتافات الحماسية التي حولت المسيرة إلى ملحمة وطنية وذلك خلال توجههم لأحد المقار الانتخابية بمنطقة سبرباي.

وأوضح الدكتور محمود زكي أن "طلاب طنطا" شاركوا بقوة، وقدموا نموذجا للوعي والاصطفاف حول الوطن، موضحا أن ما حدث على مدار ثلاثة أيام من مشاركة واسعة للطلاب في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الحشد أو توجيه الناخبين أمام المقار الانتخابية، هو تتويج لجهود الدولة المصرية في بناء شخصية المواطن المصري ودعم وتشجيع الشباب وطلاب الجامعات بكل فئاتهم.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتماما ببرامج تنمية الوعي القومي وتنظيم زيارات للطلاب ومنسوبي الجامعة إلى المشروعات القومية الكبرى من أجل غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائها.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن مصر اليوم تجني ثمار ما زرعته بالاستثمار في شبابها باعتبارهم القوى الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بالإقبال الكثيف الذي شهدته المقار الانتخابية من مشاركات شبابية بشكل فاق كل التوقعات، منوها بأن مشاركة طلاب الجامعة في الفترة الماضية في الأنشطة والزيارات التوعوية ساهم في بناء وعيهم الوطني والذي انعكس على اقبالهم الكبير على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور محمود زكي، أن طلاب جامعة طنطا كان إقبالها الكبير على المشاركة في مسيرات الجامعة مشرفا، فهم شباب الجمهورية الجديدة وكانوا على قدر المسئولية الوطنية في دعم الوطن
اشرف على المسيرة دكتور ممدوح المصرى عميد كلية آداب طنطا ومستشار رئيس الجامعة للاتصال السياسي.

جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا المسيرات الحاشدة الطلاب الاهالي الأغاني الوطنية محمود زكي دكتور ممدوح المصرى

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