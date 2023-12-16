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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على طلاقها من حسام حبيب

صدى البلد

علق محمد عبد الوهاب شقيق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” بعد إعلانه شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب . 

وقال محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب : الحمد الله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها.

أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، الذى انتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي. 

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbcمصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة. 

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وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، و أكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

رسالة شيرين للجمهور 

وأردف "عمرو أديب" قائلا: شيرين طالبت مني أرسل رسالة للجمهور وهي: "طمئن الناس عني أنا كويسة جدا، وطمئن الناس عن حسام وهو كويس جدا" . 

واختتم "عمرو أديب" حديثه قائلا : "ارجو الأمر أن يقف عند هذه المرحلة وتمر بدون مشاكل أو تلاسن بينهم وكل واحد يمشي في طريقه بسلام". 

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