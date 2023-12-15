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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

كشف الإعلامي عمرو أديب، حقيقة ما تردد بشأن طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، والذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

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وقال عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إنه اتصلت بالفنانة شيرين عبد الوهاب وأكدت بأن الطلاق حدث بالفعل، وقالت لي بأن الطلاق كان حضاري، و"هي كويسة وهو كويس ولكن قررت الطلاق بعد حاجات كتيرة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تؤكد خبر طلاقها من المطرب حسام حبيب، وقال: "طلبت مني اطمن الناس عنها وأنها كويسة جدا واطمن الناس عن حسام حبيب وهو كويس جدا".

 

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