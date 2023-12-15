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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

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محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

عمرو اديب
عمرو اديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، من فوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية وتأهل لنصف النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.
 

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وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ليلة حمراء والنادي الاهلي اثبت انه فريق محدش يقدر عليه، ويفوز الأهلي على اتحاد جدة، وشرف الكرة المصرية والإفريقية".

وتابع عمرو أديب: "الاهلي حقق فوزا تاريخيا في مباراة عظيمة في جدة، والاتحاد لم يحضر المباراة، والاهلي كان محظوظ في كورتين، اليوم الأعلي صنع تاريخيا".

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