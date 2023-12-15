محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، من فوز النادي الأهلي على نادي اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية وتأهل لنصف النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ليلة حمراء والنادي الاهلي اثبت انه فريق محدش يقدر عليه، ويفوز الأهلي على اتحاد جدة، وشرف الكرة المصرية والإفريقية".

وتابع عمرو أديب: "الاهلي حقق فوزا تاريخيا في مباراة عظيمة في جدة، والاتحاد لم يحضر المباراة، والاهلي كان محظوظ في كورتين، اليوم الأعلي صنع تاريخيا".