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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح جعفر العمدة على نتفلكيس 25 ديسمبر

صدى البلد

كشفت منصة نتفلكيس العالمية عن موعد طرح مسلسل “ جعفر العمدة ” ، عبر المنصة العالمية ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل . 

مسلسل “ جعفر العمدة ” من بطولة محمد رمضان من المقرر طرحه على المنصة يوم 25 ديسمبر الحالي .

مسلسل “جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان، وحقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من هالة صدقى، أحمد داش، عصام السقا، إيمان العاصى، منه فضالى، مى كساب، منذر رياحنه، عماد صفوت، مجدى بدر،  أحمد فهيم، أحمد عبد الله، محمد الدسوقى، وعدد كبير من الفنانين.

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أعرب الفنان طارق النهري، عن سعادته بتجربة مسلسل “جعفر العمدة”، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح المبهر ، وأن العمل مع محمد رمضان مميز لأنه فنان قوى ومحبوب.

وأضاف “النهري”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مشجع لوجود جزء ثانٍ من المسلسل ولكن سيتطلب ذلك جهدا مضاعفا فى الكتابة والإخراج ، ليصل إلى نفس نجاح الجزء الأول.
وبخصوص الانتقادات التى وجهت لـ محمد رمضان ، قال الفنان طارق النهري إن هناك أشخاصا فقط تحب أن تعلق ، وأن محمد رمضان شخص ناجح جدًا ودائمًا يحترم زملاءه فى كواليس العمل .
وتابع طارق النهري ، قائلاً: أنه يتمنى فى الفترة القادمة أن يجسد شخصية صلاح الدين الأيوبي ، لأنه شخصية مليئة بالتحديات والصراعات والتضحية ، وحاليًا بدء كواليس مسلسله الجديد "الأفوكاتو".

جعفر العمدة الفنان طارق النهري النجم محمد رمضان إيمان العاصي هالة صدقي كاملة أبو ذكرى

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