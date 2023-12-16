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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سامي موهبة كبيرة.. كاملة أبو ذكري: جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا في الشارع

المخرجة كاملة أبو
المخرجة كاملة أبو ذكري

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها في رمضان الماضي تابعت "الهرشة السبعة" و"جعفر العمدة"، موضحة أنه حقق نجاح كبير جدًا في الشارع، وسر النجاح في حرفة محمد سامي وشطارة وموهبة الفنان محمد رمضان وباقي الممثلين في المسلسل.

وأضافت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حكاية "جعفر العمدة" كانت مختلفة وبها انتظار لكل حلقة، مشددة على أنها لم تكن تشاهد المسلسل ولكن كانت تريد مشاهدة المسلسل وجميع حلقاته، مؤكدة أنها تحب الفنان الشاب أحمد داش والمستقبل أمامه كبير.

وأوضحت أن المخرج محمد سامي موهوب وهذا النجاح ليس من فراغ أو صدفة وله شخصية وأسلوبه وطريقته الجيدة، قائلة أن "جعفر العمدة" كان مسلي ومشوق للجميع.

المخرجة كاملة ابو ذكرى كاملة أبو ذكرى جعفر العمدة الهرشة السبعة محمد سامى محمد رمضان

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