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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور قدري: شائعة وفاة والدتي أزعجت أسرتي

نور قدري
نور قدري

عبرت الفنانة نور قدري عن غضبها الشديد بعد تداول أخبار غير صحيحة عن وفاة والدتها ، خلال الساعات الماضية.

وقالت نور قدري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: فؤجئت بعد إستيقاظي من النوم ، بعد ان إنتهيت من تصوير عدد مشاهدي  فى أحدي الاعمال الفنية ، والتى أمتدت لساعات طويلة ، بكم هائل من المكالمات الهاتفية ومنها نقابة المهن التمثيلية ، لتأكيد من الاخبار المنتشرة .

وتابعت نور قدري : كان لابد من التأكد من صحة الخبر من أصحاب الشأن قبل نشره ، فلا أحد من الممكن ان يتخيل تأثير هذا الخبر على أسرتي .

وكانت قد تعاقدت المنتجة رشا الظنحاني، مع الفنان محمود الليثي والفنانة نور قدري والفنان توني ماهر علي فيلم "عنب"  والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المنتجة رشا الظنحاني، أنها سعيدة بهذا العمل ويعتبر العمل الأول الذي يجمع جميع نجوم برنامج "SNLبالعربي" وسيكون مفاجأة للجمهور وسيتم إعلان مفاجآت خلال الفترة المقبلة.

 

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فيلم عنب

فيلم عنب، بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، اسلام ابراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، نور قدري وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، إنتاج الرشا برودكشن، والفيلم قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم ومستشار إعلامي للفيلم يارا أحمد.

نور قدري إسلام إبراهيم الفنانة نور قدرى الفنان محمود الليثى برنامج SNL نقابة المهن التمثيلية

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