البورصة تربح 9 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.682 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 24792 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29859 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10552 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 7877 نقطة.