البورصة تربح 10.1 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، تزامنا مع انطلاق الاستحقاق الديموقراطي - الانتخابات الرئاسية 2024 - حيث ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الفترة المشار إليها.. وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة أرباحا مقدرة بنحو 10.1 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.673 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6% .

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 193.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.482 مليار ورقة منفذة على 641 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 242.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.338 مليار ورقة منفذة على 744 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.86% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.14%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 215.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.6 مليار جنيه، بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 273.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 16.7 مليار جنيه بحجم تداول 5.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 488.9 ألف عملية.