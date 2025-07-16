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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

يحتوي الشمام على الكثير من الألياف والسوائل والقليل من السعرات الحرارية، قد يُساهم ذلك على نزول الوزن والسيطرة عليه من خلال الشعور بالشبع عند تناوله كوجبة خفيفة مع ضرورة ضبط السعرات الحرارية ضمن نظام غذائي متوازن وصحي.

ووفقا لموقع هيلثى نقدم لك فوائد الشمام الصحية لحماتك من هذه الامراض..

1-تعزيز الصحة الجنسية

يُساعد تناول الشمام على إمداد جسمك بعناصر حيوية مفيدة ومهمة، لذا فقد يُنصح بتناول الشمام كوجبة خفيفة تمدك بالطاقة قبل أو بعد العملية الجنسية.

بعض العناصر التي يحتويها الشمام، مثل: فيتامين أ يُساهم تناوله في رفع مستويات التستستيرون (Testosterone) بالإضافة إلى الكولين (Choline) الذي يلعب دور مهم في عمل الأعصاب والعضلات وكلها مواد تُساعد على تعزيز الصحة الجنسية وزيادة الرغبة الجنسية.

2-مفيد للبشرة والشعر

يُساعد تناول الشمام على تعزيز صحة خلايا الجلد والبشرة وبصيلات الشعر، فهو يُساهم في منح الجسم الرطوبة والمعادن والمغذيات المهمة بالإضافة إلى محتواه من مضادات الأكسدة القوية والتي تعمل على منع تأكسد المواد وأغلفة الخلايا وتلفها.

يُعرف فيتامين أ الذي يحويه الشمام بفيتايمن الجمال ويُساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة وجمال خلايا البشرة ونموها وتجديدها ويُقاوم التجاعيد، كما يُعتبر ضروري لنمو الشعر ومنع تساقطه، كما أن فيتامين ج مهم في تعزيز عملية تكوين الكولاجين في الخلايا والحفاظ على مرونتها.

3-الوقاية من الجفاف

محتوى الشمام العالي بالمياه يُساهم في إمدادك بما يُوصى بتناوله صيفًا من المياه.

4-الوقاية من الربو وأعراضه

بينت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون بعض المغذيات بشكل مستمر قد يكونون أقل عرضة لتطوير مرض الربو بالمقارنة مع غيرهم، وأشهرها البيتا كاروتين (Beta carotene) الموجودة في الشمام، والجزر، والخضار الورقية الخضراء.

أظهر فيتامين ج فوائده الكبيرة وفعاليته في الوقاية من الأزمة وهو موجود بكميات جيدة في الشمام والفواكه الحمضية، وبالتالي فإن تناول الشمام سيُساهم في الحد من الربو.

5-الوقاية من الالتهابات

يحتوي الشمام على مادة الكولين (Choline) التي تُعتبر أحد مضادات الالتهاب القوية، وهو يُساعد في الحفاظ على غشاء الخلية، ونقل السيال العصبي، وتعزيز عملية امتصاص الدهون في الجسم، كما ويُعتبر الكولين مهم جدًا للنوم، وحركة العضلات، وعملية التعلم، والذاكرة.

6-تعزيز عملية الهضم

بسبب محتوى الشمام العالي من الألياف الغذائية فهو يُساهم في تعزيز عملية الهضم، وتسهيل عملية الإخراج، كما أنه يحمي من الإمساك.

7-السيطرة على ضغط الدم

البوتاسيوم، والألياف الغذائية، وفيتامين ج، والكولين كلها مواد مهمة في السيطرة على ضغط الدم ويحتوي الشمام بكثرة على هذه المواد.

يُعتبر البوتاسيوم أهم هذه المواد فهو يُحافظ على اتزان السوائل والمعادن في الجسم، وضبط مستويات ضغط الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والشرايين والوقاية من السكتات الدماغية والجلطات.

يُساعد البوتاسيوم على تعزيز صحة العظام ومنع تكون حصوات الكلى.

8-الوقاية من السرطان

احتواء الشمام على مضادات الأكسدة القوية يلعب دور مهم في الحفاظ على الخلايا ومنع تلفها وضررها نتيجة الأشعة الفوق بنفسجية. تبين في دراسة أن المواد مثل: البيتا كاروتين التي يحتويها الشمام قد يكون لها دور فعال في مكافحة سرطان البروستاتا.

يحمى من سرطان البروستاتاتعرف على فوائد الشمام تعرف على فوائد الشمام الشمام

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