بمشاركة مصرية.. الجزائر تحتضن الملتقى العربي الضاد في وسائل الإعلام

أطلقت جمعية الكلمة للثقافة والإعلام وبرعاية من وزير الاتصال الدكتور محمد مزيان، ملتقى عربيا كبيرا بعنوان "الضاد في وسائل الإعلام" في نسخته الأولى بحضور نخبة من الأساتذة الجزائريين والأجانب في مجال اللغة العربية والإعلام.



وسينتظم الملتقى الذي يرأسه الشاعر والإعلامي إبراهيم صديقي أيام 21 و22 و23 من شهر يوليو الجاري بالجزائر العاصمة.

وسيشهد الملتقى فعاليات مكثفة من ندوات وماستر كلاس وتكريمات للفاعلين في مجال الإعلام ولغة الضاد.



يأتي هذا الملتقى في نسخته الأولى، ثريا ببرنامجه وضيوفه، حيث سيقدم ندوات هامة لها علاقة بين لغة الضاد والإعلام ومن بينها ندوة بعنوان "اللغة العربية والخطاب الصحفي في الجزائر: التأثير والتأثر" وندوة "لغة الضاد في الصحافة: الواقع وتحديات الممارسة المهنية"، بالإضافة إلى ندوة "اللغة العربية الفصيحة في الإعلام الجزائري: الواقع والممارسة" و"اللغة العربية ملعقة" و"الضّاد في الإعلام الدولي: تحديات الممارسة المهنية في بيئة متعددة اللغات" و"التدقيق اللغوي في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني: بين متطلبات الإلقاء وضغوط "المباشر- تجارب ذاتية" و"لغة الضاد في الصحافة: الواقع وتحديات الممارسة المهنية" و"بين سلاسة التعبير وسلامة التحرير: الذكاء الاصطناعي في غرف الإعلام".



ملتقى "الضاد في وسائل الإعلام"، سينظم كذلك برمجة ماستر كلاس "اللغة في العمل الصحفي.. السلامة وقوة التعبير" من تقديم عارف حجاوي وماستر كلاس"من الخطأ إلى الصواب.. تقنيات التدقيق اللغوي في عالم الصحافة" يقدّمه محمود عبد الرزاق جمعة من مصر.