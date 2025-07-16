تمارين القرفصاء تعالج مرضا خطيرا ومزمنا.. تفاصيل

تعد تمارين القرفصاء من أكثر الرياضات المهملة التي لا يحرص عليها كثيرون ولكن كشف الباحثون مؤخرا أن لها فوائد صحية عديدة.

ووفقا لموقع tomsguide، خلص الباحثون إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لفترات قصيرة ومتكررة هي الأفضل لخفض مستويات السكر في الدم، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بمضاعفات صحية مثل داء السكري مع ذلك، كانت تمارين القرفصاء الأكثر فعالية، حيث تكفي 10 تكرارات فقط، لأنها تتطلب تنشيطًا عضليًا أكبر من المشي.



تمارين القرفصاء مفيدة للجسم

لإكمال تمرين القرفصاء بشكل مثالي ، يتعين على جسمك استخدام اللاكتات، أو حمض اللاكتيك وهو عبارة عن مادة كيميائية يُنتجها الجسم عندما تُحلل خلايا الجسم الكربوهيدرات للحصول على الطاقة ومع أن حمض اللاكتيك بحد ذاته لا يُخفض مستوى السكر في الدم، إلا أنه يُحفز خلايا العضلات على زيادة امتصاص الجلوكوز.

الجلوكوز نوع من السكريات، وقد يستمر انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم لمدة 48 ساعة بعد التمرين.

عند أداء تمرين القرفصاء، تُنشّط عضلات الأرداف، والعضلات الرباعية، وعضلات الساق، وأوتار الركبة، والعضلات الأساسية.

إضافة تمرين القرفصاء إلى روتينك الرياضي يُحسّن أدائك فى التمارين الرياضية، ويُقلل من خطر الإصابة، ويُقوّي عضلاتك الأساسية.