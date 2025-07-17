النشار يكرم أبطال المصرية للمطارات بعد حصدهم بطولات القاهرة الكبرى وتأهلهم لنهائي الجمهورية.. صور

كرّم الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، الفرق الرياضية بالشركة بعد تألقها في بطولات القاهرة الكبرى للشركات، وتأهلها المستحق لتمثيل الشركة في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد.

وجاء التكريم بعد الأداء المشرف الذي قدمه فريق كرة القدم الخماسية للصالات، والذي حصل على المركز الأول وكأس البطولة، إلى جانب فريق كرة القدم الشاطئية الذي حقق بدوره المركز الأول عن جدارة، وفريق تنس الطاولة الذي تألق لاعبوه ونجحوا في حصد المراكز الأولى على مستوى البطولة.

وخلال اللقاء، أعرب النشار عن اعتزازه بالروح العالية التي أظهرها اللاعبون، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر لكل العاملين بالشركة، وتعكس الإرادة والانتماء الذي يميز أبناء المصرية للمطارات، ليس فقط في مواقع العمل، بل أيضا في كافة المحافل التي يُمثلون فيها الشركة.