خبر محزن.. حسن المستكاوي ينعى ميمي عبد الرازق

نعى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي معبرًا عن حزنه الكبير.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "‏خبر محزن آخر رحيل الكابتن ميمي عبد الرازق المدرب والإنسان الخلوق خالص العزاء لأسرة الرياضة وكرة القدم ولأسرة الرياضة وكرة القدم في بورسعيد وجماهير ومحبي وعشاق النادي المصرى، ‏ونسأل الله سبحانه وتعالي أن يكون مثواه الجنة".

وفاة ميمي عبدالرازق

وتوفى اليوم الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة على الراحل ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء اليوم، من مسجد الكبير المتعالي، كما سيكون دفن الجثمان في باب 3 من شارع 23 الجبانات القديمة.

كابتن ميمي يعد أحد أفضل الكوادر الأكاديمية حيث عمل أستاذا في كلية التربية الرياضية.

وتولى كابتن ميمي عبدالرازق مهمة التدريب في عدد كبير من الأندية بداية من بورفؤاد ثم المصري والمريخ وكفر الزيات ومسوحة وناي السويس والداخلية.

وتولى ميمي عبدالرازق تدريب المصري البورسعيدي من جديد بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان وخاض مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز فيهما بنتيجة 1-0 و2-0

ووصل ميمي عبدالرازق مع المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة وحسم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية القادمة.

وكلف ميمي عبد الرازق من نادي المصري البورسعيدي، بتشكيل لجنة تخطيط وكان سيترأسها خلال الأيام القليلة المقبلة.