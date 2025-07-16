قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فزع مراسلة على الهواء أثناء القصف الإسرائيلي لمقر وزارة الدفاع السورية
نصائح لن تتخيلها لخفض السكر بعد الأكل
تحرير 23 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بواحة الداخلة بالوادي الجديد
مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق
عقوبة مالية جديدة على وسام أبو علي لتغيبه عن مران اليوم
أحمد موسى: صدى البلد ليست تابعة للدولة ومهمتنا دعم الوطن بإعلام مهني
مطاردات وظهور كايلا.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة
سوريا ساحة خلفية للصراع| خبير سياسي: الغارات على السويداء رسالة حاسمة لإيران وحزب الله
طبيعي أن يكون عنده طموح.. مي حلمي تدافع عن وسام أبو علي
سوريا تدعو مجلس الأمن لاجتماع لبحث عواقب العدوان الإسرائيلي على أراضيها
منطقة آمنة بعمق 15 كيلو مترا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن خطة إسرائيل في سوريا.. فيديو
خبر محزن.. حسن المستكاوي ينعى ميمي عبد الرازق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبر محزن.. حسن المستكاوي ينعى ميمي عبد الرازق

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق
يارا أمين

نعى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي معبرًا عن حزنه الكبير.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "‏خبر محزن آخر رحيل الكابتن ميمي عبد الرازق المدرب والإنسان الخلوق خالص العزاء لأسرة الرياضة وكرة القدم ولأسرة الرياضة وكرة القدم في بورسعيد وجماهير ومحبي وعشاق النادي المصرى، ‏ونسأل الله سبحانه وتعالي أن يكون مثواه الجنة".

وفاة ميمي عبدالرازق

وتوفى اليوم الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة على الراحل ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء اليوم، من مسجد الكبير المتعالي، كما سيكون دفن الجثمان في باب 3 من شارع 23 الجبانات القديمة.

كابتن ميمي يعد أحد أفضل الكوادر الأكاديمية حيث عمل أستاذا في كلية التربية الرياضية.

وتولى كابتن ميمي عبدالرازق مهمة التدريب في عدد كبير من الأندية بداية من بورفؤاد ثم المصري والمريخ وكفر الزيات ومسوحة وناي السويس والداخلية.

وتولى ميمي عبدالرازق تدريب المصري البورسعيدي من جديد بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان وخاض مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز فيهما بنتيجة 1-0 و2-0

ووصل ميمي عبدالرازق مع المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة وحسم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية القادمة.

وكلف ميمي عبد الرازق من نادي المصري البورسعيدي، بتشكيل لجنة تخطيط وكان سيترأسها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

حسن المستكاوي ميمي عبد الرازق المصري البورسعيدي فيسبوك أزمة قلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

اجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025.. اعرف موعد وعدد أيام العطلة الرسمية

ترشيحاتنا

هل يجوز تعجيل الزكاة قبل مرور سنة؟

هل يجوز تعجيل الزكاة قبل مرور سنة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

السجود

هل انكشاف جزء من ضهر الرجل في السجود تبطل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

وكيل الأزهر الشريف

غدا.. الأزهر يكرم الفائزين بمسابقات "نحلة الأزهر للتهجي" و"فارس المتون" و"المترجم الناشئ"

بالصور

طريقة عمل اللحمة الباردة شرايح

طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح
طريقة عمل اللحمة الباردة (شرايح

النصر يعلن التعاقد رسميًا مع نادر الشراري لمدة 3 مواسم

نادر الشراري
نادر الشراري
نادر الشراري

لامين يامال يرتدي القميص رقم 10 رسميا في برشلونة

لامين يامال
لامين يامال
لامين يامال

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

فيديو

أكلة نادية السيد وآية حبيب

دعوة من القلب.. نادية السيد تطلب من آية حبيب فيديو مشترك بعد رجوعها

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد