بخدعة بسيطة.. كيف تربح أموالا من الاستثمار في البورصة؟

كيف تربح أموالا من البورصة؟ بالتزامن مع التضخم العالمي وكذا الأزمات الاقتصادية الدولية التي ألقت بظلالها على معظم الدول ومنها مصر، يرغب الكثير من الأشخاص في الاستثمار لتحقيق ربح مالي.

من ضمن هؤلاء راغبي الاستثمار، من يبحث عن تحقيق ربح كبير وسريع من خلال الاستثمار في البورصة، إلا أن الأمر يخضع لعوامل متنوعة وخدعة بسيطة، كشفها صانع المحتوى أحمد هشام “بنكنوت” في فيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

كيف تربح أمولا من البورصة؟

هناك طريقين للتعامل مع البورصة بالنسبة للمستثمر المبتدأ، الأولى الاستثمار عن طريق شركات التداول في الأوراق المالية "السمسرة" وهي شركات خاصة تقوم بالوساطة بين العميل والبورصة، والثانية عن طريق الاستثمار في الصناديق التي تتعامل في الأسهم.

وبحسب حديث أحمد هشام، فإن شراء سهم أو مجموعة أسهم من شركة بالبورصة، يعني أنك أصبحت شريكا في الشركة وتستحق جزءا من الأرباح السنوية للشركة والتي تختلف بحسب سعر السهم الذي يختلف من قت لآخر.

وتابع أن سعر السهم يرتفع وينخفض بحسب موعد توزيع أرباح الشركة السنوية والذي يختلف -الموعد- من شركة لأخرى وهذه هي الخدعة التي يكمن ورائها ربح الأسهم.

خدعة الربح من البورصة

يمكن معرفة موعد توزيع أرباح كل شركة من خلال البحث عنها بالمواقع الخاصة بالبورصة والاستثمار في الأسهم، ومنها موقعا يستعرض تقويما بمواعيد أرباح الشركات، وفقا للبلوجر أحمد هشام.

وأوضح أن الخدعة تتمثل في معرفة موعد توزيع أرباح الشركة وشراء السهم أو الأسهم الخاصة بهذه الشركة قبل موعد توزيع الأرباح، وذلك للاستفادة من ارتفاع السهم عند موعد توزيع الأرباح.

ونوه أحمد هشام، بأن سعر الأسهم ترتفع بالتزامن مع توزيع أرباح الشركات ثم تنخفض بعدها، لذلك من المهم معرفة موعد توزيع الأرباح، مشيرا إلى أنه لا يوجد فرق في قيمة الأرباح بين من يشتري السهم قبل موعد توزيع الأرباح بسنة أو يوم فكلاهما يستحقان نفس الربح.

ما هي البورصة؟

الجدير بالذكر أن البورصة هي سوق منظم لبيع وشراء الأوراق المالية وهي (الأسهم والسندات ووثائق صناديق المؤشر ووثائق صناديق الاستثمار).

يتم تحديد سعر الأوراق المالية بناءً على العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى تباع في سوق، لذلك فإن شراء المستثمر أوراق مالية في شركة يضعه شريك مع الحكومة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كلما تحسن الاقتصاد، ترتفع حصة الفرد في الشركة ويزيد مكسبه؛ لأن النمو الاقتصادي يتم تحقيقه من خلال شركات معظمها مقيد بالبورصة، ويمكن شراء أسهمها.