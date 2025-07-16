أسطورة ألمانيا يحذر شتيجن من دكة برشلونة

يعتقد لوثار ماتيوس أسطورة المنتخب الألماني، أن مواطنه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، عليه أن يترك النادي الكتالوني إذا كان يريد أن يكون حاضرا في كأس العالم 2026.

وقال ماتيوس لصحيفة “بيلد” الألمانية: “إذا أراد شتيجن اللعب في كأس العالم، فعليه الرحيل، لن يلعب لبرشلونة بعد الآن”.

وأضاف: "عليه أن يتقبل الأمر، فبرشلونة لديه خطط أخرى بشأن مركز حراسة المرمى.

وباتت فرص شتيجن في المشاركة مع برشلونة، الموسم المقبل، صعبة للغاية، بعد تعاقد النادي مع خوان جارسيا من إسبانيول وتجديد عقد تشيزني.

شتيجن يصر على الاستمرار

وبحسب تقارير صحفية، يُصرّ تير شتيجن على بقائه مع برشلونة الموسم المقبل، لكن العمل جارٍ لإقناعه بإعادة النظر في قراره والموافقة على التفاوض بشأن الرحيل.