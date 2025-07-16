أمير هشام: بيراميدز يرفض التفريط في بوبو حتى الآن

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وكتب أمير هشام: "اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ تم عرضه على نادي الزمالك في الفترة الماضية ولكنه ليس ضمن أولوية التعاقدات في النادي حاليا، والتركيز الآن على مركز الجناح".

وأكمل: "الزمالك طالب بيراميدز برفع المقابل المادي بعدما عرض الحصول على محمد صبحي وناصر ماهر مقابل 80 مليون جنيه، بواقع 40 مليونًا لكل لاعب.

وأضاف: "الزمالك يرغب في الحصول على مبلغ مليون دولار في كل لاعب (100 مليون جنيه)، لكنه يريد المبلغ بالعملة الأجنبية لأنه نادٍ استثماري وقادر على دفع المبلغ بالدولار".

واستطرد: "هناك نية في الزمالك لحسم الصفقة ولكن مع موافقة بيراميدز على الحصول على الثنائي محمود زلاكة ومحمود صابر".

واختتم: "بيراميدز يرفض التفريط في بوبو حتى الآن، ولا يزال موقف زلاكة مُعلقا، وقد تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة".