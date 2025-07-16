قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يجري مجموعة من الاتصالات المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية
كامل الوزير يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتسويق مخرجات الصناعات التقليدية والإبداعية
مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالعين السخنة
صحف الاحتلال: حجم الدمار بغزة يفوق التوقعات.. ومقاولون إسرائيليون يهدمون المنازل
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟
ترامب يتوقع نهاية وشيكة للحرب الروسية الأوكرانية خلال 50 يوما| تفاصيل
26 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ الفجر.. تفاصيل
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في التعدين على هامش منتدى مصر للتعدين
طلب عاجل للخارجية الفلسطينية بتدخل اليونسكو لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي.. صور
حادث تصادم بين أتوبيس نقابة المحامين وعدد من السيارات الملاكي والنقل على الدائري.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: بيراميدز يرفض التفريط في بوبو حتى الآن

بوبو
بوبو
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ. 

وكتب أمير هشام: "اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ تم عرضه على نادي الزمالك في الفترة الماضية ولكنه ليس ضمن أولوية التعاقدات في النادي حاليا، والتركيز الآن على مركز الجناح".

وأكمل: "الزمالك طالب بيراميدز برفع المقابل المادي بعدما عرض الحصول على محمد صبحي وناصر ماهر مقابل 80 مليون جنيه، بواقع 40 مليونًا لكل لاعب.

وأضاف: "الزمالك يرغب في الحصول على مبلغ مليون دولار في كل لاعب (100 مليون جنيه)، لكنه يريد المبلغ بالعملة الأجنبية لأنه نادٍ استثماري وقادر على دفع المبلغ بالدولار".

واستطرد: "هناك نية في الزمالك لحسم الصفقة ولكن مع موافقة بيراميدز على الحصول على الثنائي محمود زلاكة ومحمود صابر".

واختتم: "بيراميدز يرفض التفريط في بوبو حتى الآن، ولا يزال موقف زلاكة مُعلقا، وقد تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة".

بوبو امير هشام بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

احمد حسن

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك لهذا السبب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

وسام أبو علي

80 ألف دولار.. الأهلي يوقع 3 عقوبات مالية على وسام أبو علي

ترشيحاتنا

خطوات لتعليم الأبناء الصلاة وقت الإجازة الصيفية

خطوات لتعليم الأبناء الصلاة وقت الإجازة الصيفية

وزارة الأوقاف تكرم ٤٠ إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة

وزارة الأوقاف تكرم 40 إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة

الندوة الدولية في لندن

البيان الختامي وتوصيات الندوة الدولية في لندن بمشاركة الأزهر حول النوازل الفقهية

بالصور

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

طلب عاجل للخارجية الفلسطينية بتدخل اليونسكو لوقف تهويد الحرم الإبراهيمي.. صور

الحرم الإبراهيمي.
الحرم الإبراهيمي.
الحرم الإبراهيمي.

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

وزير الري يتابع موقف إيراد نهر النيل وإجراءات إدارة وتشغيل السد العالي

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد