خيسوس في مقر النصر.. زيارة أولى استغرقت 310 دقائق

كشف تقرير صحفي تفاصيل الزيارة الأولى للبرتغالي خورخي خيسوس، مدرب النصر الجديد، لمقر ناديه، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، أبدى خيسوس رضاه عن التجهيزات في مرافق وملاعب النادي، لكنه دون بعض الملاحظات خلال زيارة استغرقت 310 دقائق عقب ساعات من وصوله الرياض.

وأضافت أن خيسوس تفقد الملعب وغرفة الملابس والعيادة الطبية والصالة الرياضية، ودون عددًا من الملاحظات تتعلق بإجراء بعض التعديلات في عدد من المرافق ومنها الصالة الرياضية، موضحًا أنه سيعرضها ضمن تقرير متكامل على الإدارة الخميس، تزامنًا مع بدء التحضيرات للموسم الجديد.

وكان النصر السعودي أعلن الاثنين الماضي تعاقده مع خورخي خيسوس لتدريب الفريق، بعد أشهر قليلة من رحيله عن الهلال.

تعليق خيسوس

وقال خيسوس، في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط" السعودية: “لولا دعوة رونالدو لما تواجدت في النصر، كريستيانو لاعب لطالما فاز بكل شيء أينما لعب، ولكن ليس في السعودية حتى الآن، سأرى إن كان بإمكاني مساعدته في الموسم القادم”.

وأضاف: “أعشق التواجد في السعودية، إنها بلد المستقبل، سعيد بالعودة إليها، لطالما كنت سعيدًا جدًا هنا، ولطالما حققت الفوز، والآن سأحاول تكرار ذلك”.