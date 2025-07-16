برشلونة يكرم يامال بهدية مميزة.. والإعلان خلال ساعات

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للإعلان عن هدية مميزة لنجمه الشاب لامين يامال، اليوم الأربعاء.

وكتب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابع على منصة “إكس”: "سيعلن برشلونة اليوم منح لامين يامال القميص رقم 10.

القميص رقم 10 هو قميص العظماء في كرة القدم وخاصة في برشلونة، حيث ارتداه العديد من الاساطير أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بداية ذهبية للنجم الإسباني



عند مقارنة عدد البطولات الكبرى التي حصدها اللاعبون قبل سن الثامنة عشرة، يتصدر يامال القائمة دون منازع.

فقد توج بأربعة ألقاب كبرى تشمل لقبين في الدوري الإسباني و كأس ملك إسبانيا و لقب كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني الأول.

وبهذا يتفوق على كل لاعب شاب منذ بداية الألفية، محققا ما لم يحققه أي نجم في مثل هذا العمر.

فيما يتعلق بالإسهامات التهديفية (أهداف وصناعة)، يتفوق يامال مجددا فقد ساهم بـ36 هدفا في الدوري الإسباني قبل أن يبلغ 18 عامًا، متجاوزا أرقام نجوم مثل كيليان مبابي وواين روني في ذات المرحلة العمرية وحتى أقرب منافسيه، يوسوفا موكوكو، لم يسجل سوى 17 مساهمة في البوندسليجا.