جعانين كورة.. خالد الغندور يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة يجهزها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وجون إدوارد مدير التعاقدات للقلعة البيضاء، لـ جماهير الفارس الأبيض.

وقال خالد الغندور خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في صفقة سوبر ممدوح عباس وجون إدوارد مكتمين عليها لحد دلوقتي، عباس كان وعد الجماهير من قبل بصفقتين سوبر».

وأضاف: «حتى الآن الصفقات ممكن أغلبهم يقعد دكة أو بمعنى أصح مش هتعمل بوووم، ولكن في الوقت نفسه هي لعيبة جديدة جعانين كورة وشهرة وعايزين فلوس ومنتخب وعايزين يثبتوا ذاتهم».

وتابع: «الصفقة وارد تكون مصطفى محمد لسه مش معلوم حتى الآن، ولكن مصطفى محمد حسب معلوماتي مش حابب يرجع من أوروبا وبيفضل الاستمرار في الاحتراف الخارجي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات غداً الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

كان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.