قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث تصادم بين أتوبيس نقابة المحامين وعدد من السيارات الملاكي والنقل على الدائري.. صور
جيش الاحتلال يزعم تدميره 3.5 كيلومتر من أنفاق حماس بغزة
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16 يوليو
نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح
بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا
خالد طلعت: الأهلي دخل في مشاكل وأزمات كتيرة وكبيرة فجأة خلال 48 ساعة فقط
النهاية تقترب.. إعلامي يكشف عن رحيل نجم الأهلي
بسبب كسر بماسورة الغاز.. إصابة 5 أشخاص في حريق مخبز بأسيوط
موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا
الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
بعد ابتزازهم شباب بمحادثات مخلة.. تشكيل عصابي نسائي يواجه هذه العقوبة
زفة الموت.. موكب الفرح تحول إلى نعوش وسرادق عزاء بقرية أبو الهدر بأسيوط.. القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جعانين كورة.. خالد الغندور يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة يجهزها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وجون إدوارد مدير التعاقدات للقلعة البيضاء، لـ جماهير الفارس الأبيض.

وقال خالد الغندور خلال فيديو  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في صفقة سوبر ممدوح عباس وجون إدوارد مكتمين عليها لحد دلوقتي، عباس كان وعد الجماهير من قبل بصفقتين سوبر».

وأضاف: «حتى الآن الصفقات ممكن أغلبهم يقعد دكة أو بمعنى أصح مش هتعمل بوووم، ولكن في الوقت نفسه هي لعيبة جديدة جعانين كورة وشهرة وعايزين فلوس ومنتخب وعايزين يثبتوا ذاتهم».

وتابع: «الصفقة وارد تكون مصطفى محمد لسه مش معلوم حتى الآن، ولكن مصطفى محمد حسب معلوماتي مش حابب يرجع من أوروبا وبيفضل الاستمرار في الاحتراف الخارجي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات غداً الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

كان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

خالد الغندور الزمالك صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

حمدي فتحي

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن صفقة حمدي فتحي

احمد حسن

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك لهذا السبب

البنك الاهلي

هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

هيدي كرم

بفستان قصير.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها عبر انستجرام

مي سليم

مي سليم تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

دينا فؤاد

تبان أختها مش بنتها.. دينا فؤاد تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم الشاطر

بالصور

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة
طريقة عمل الجريش بالدجاج وصفة بطعم لذيذ ونكهات مميزة

وزير الري يتابع موقف إيراد نهر النيل وإجراءات إدارة وتشغيل السد العالي

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

قوام رشيق.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

جوجل تطلق عددا من التحديثات لنظام GPS في جميع سيارات هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد