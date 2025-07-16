أرسنال يحبط محاولات تشيلسي ويجدد عقد جوهرته

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، توصل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع جوهرته إيثان نوانيري، لتجديد عقده.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “توصل أرسنال إلى اتفاق مع إيثان نوانيري بشأن عقد جديد”.

أرسنال يجهز العقود



وأضاف: “بعد تقدم المفاوضات التي أُعلن عنها نهاية الأسبوع الماضي، وافق نوانيري على توقيع عقد جديد مع النادي، على أن تُجرى مراجعة رسمية للوثائق كخطوة نهائية”.



وختم: “لطالما أعطى إيثان الأولوية لأرسنال على الرغم من اهتمام العديد من الأندية به، ومن المقرر أن يُوقع العقد قريبًا”.

وبحسب تقارير صحفية، فإن تشيلسي كان مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من صفوف أرسنال.