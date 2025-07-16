منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 سنة يواصل استعداداته لكأس العالم.. شاهد

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية، الجمهور، لقطات من تدريب المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواصل استعداداته لنهائيات كأس العالم، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الصفحة تعليقا على الصور: "المنتخب الوطني تحت 17 سنة يواصل استعداداته لنهائيات كأس العالم تحت قيادة الكابتن أحمد الكأس وجهازه الفني ".

وتقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً من مختلف قارات العالم.

ويشارك المنتخب المصري يشارك في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى منذ عام 1997.

وأسفرت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر، عن الآتي:

المجموعة الأولى: قطر، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا، وبوليفيا.

المجموعة الثانية: اليابان، والمغرب، وكاليدونيا الجديدة، والبرتغال.

المجموعة الثالثة: السنغال، وكرواتيا، وكوستاريكا، والإمارات.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، وبلجيكا، وتونس، وجزر فيجي.

المجموعة الخامسة: إنجلترا، وفنزويلا، وهايتي، ومصر.

المجموعة السادسة: المكسيك، وكوريا الجنوبية، وكوت ديفوار، وسويسرا.

المجموعة السابعة: ألمانيا، وكولومبيا، وكوريا الشمالية، والسلفادور.

المجموعة الثامنة: البرازيل، وهندوراس، وأندونيسيا، وزامبيا.

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة الأمريكية، وبوركينا فاسو، وطاجكيستان، وجمهورية التشيك.

المجموعة العاشرة: باراجواي، وأوزباكستان، وبنما، وجمهورية أيرلندا.

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا، وتشيلي، وكندا، وأوغندا.

المجموعة الثانية عشرة: مالي، ونيوزيلندا، والنمسا، والسعودية.