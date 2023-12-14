تعرف على ختام تعاملات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع | فيديو

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1.673 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 18 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8ر3 مليار جنيه.

وأضافت رمسيس انخفص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس /30 بنسبة 0.21 في المائة ليصل إلى مستوى 24722.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70 / بنسبة 1.62 في المائة ليبلغ مستوى 5365.26 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس /100الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 1.27 في المائة إلى قيمته ليصل إلى مستوى 7768.53 نقطة.