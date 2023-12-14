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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه أمام تباين أداء مؤشراتها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سها مقيدة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة.المصرية، بختام تعاملات اليوم الخميس، اخر الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سها مقيدة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 24722 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29765 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10526 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 5365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 7768 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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