تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، وسط انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي منفردا، تزامنا مع انعقاد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24,155.01 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 28,900.47 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10,269.69 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5,150.93 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 7,481.38 نقطة.