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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرف تمساح وهروب السكان لأسطح المنازل .. فيضانات عارمة تضرب أستراليا |شاهد

فيضانات في أستراليا
فيضانات في أستراليا

تركت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شمال أستراليا عددًا من العائلات عالقين على أسطح المنازل طوال الليل.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جرفت هذه الفيضانات تمساحًا إلى بلدة واحدة، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية المزيد من الفيضانات اليوم الاثنين من المرجح أن تعرقل جهود الإنقاذ.

وتقول السلطات إن كيرنز، المدينة التي يسكنها أكثر من 150 ألف شخص، معزولة بالكامل تقريبًا بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبتها بقايا إعصار جاسبر الاستوائي، الذي وصل إلى اليابسة الأسبوع الماضي قبل أن يتوقف فوق كوينزلاند.

وأدى إعصار جاسبر إلى هطول كميات هائلة من الأمطار في شمال ولاية كوينزلاند، ما أجبر بعض الناس على الفرار من منازلهم والتجمع على أسطح المنازل هربًا من الأنهار التي ترتفع بسرعة.

وقال رئيس وزراء الولاية ستيفن مايلز اليوم الاثنين “لدينا أشخاص عالقون على الأسطح هناك طوال الليل”.

وأضاف مايلز أن تسعة أشخاص، بينهم طفل، تقطعت بهم السبل على سطح مستشفى على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال كيرنز.

ولفت إلى أنه لا يمكن تقديم دعم جوي لهم لأن الأمطار لا تتوقف، مستطردًا "لذا لدينا أشخاص يقفون على أهبة الاستعداد للقيام بعمليات الإنقاذ هذه. ولكن علينا أن ننتظر حتى يصبح الأمر آمنًا للقيام بذلك".

وحسبما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام، أمسك مسؤولو الحفاظ على البيئة في بلدة إنجام التي يقطنها حوالي 5000 شخص وغمرتها المياه، تمساحًا طوله 2.8 متر في مصرف لمياه الأمطار بجوار محطة وقود.

وفي مدينة كيرنز تم إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات الجوية من مطار كيرنز، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات مغمورة جزئيا في مدرج المطار.

وقال ريتشارد باركر، الرئيس التنفيذي للمطار، لشبكة سكاي نيوز إن مضخات المياه تعمل على تصريف المياه منذ أمس الأحد، لكنها "لا تزال غير قادرة على التعامل مع كمية المياه التي دخلت المطار".

كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 14000 عقار في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن قوات الدفاع على أهبة الاستعداد لبدء جهود الإنقاذ والإغاثة.

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