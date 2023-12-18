عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانونية الغد تجتمع وتطالب بنشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب السياسية

اجتماع اللجنة القانونية
اجتماع اللجنة القانونية بحزب الغد

إجتمعت أمس اللجنة القانونية بحزب الغد بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، وأكد رئيس الغد أهمية بناء اللجان المتخصصة داخل الاحزاب المصرية وأهمية عمل كل لجنة فى مجال تخصصها وتكامل عمل اللجان داخل الحزب السياسى.

كما  أكد رئيس الغد أن اللجنة القانونية بأى حزب هى من أهم اللجان بالحزب نظرا لكونها تضم قمم قانونية رفيعة، تمثل مرجعا قانونيا لكل الأداء الحزبى فى مختلف مستوياته، كما أكد على اهمية عمل اللجان بحزب الغد واهمية التفاعل مع مرحلة مابعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية  غدا الاثنين 18 ديسمبر 24 واهمية تقديم أفكار خارج الصندوق تدعم استقرار البلاد ونموها الاقتصادى وتمتص البطالة وتزيد من دخول الشباب.

أكد أعضاء اللجنة من القانونيين  على اهمية نشر الثقافة القانونيه داخل الاحزاب المصرية ، كما أكدوا على اهمية الوعى القانونى للكوادر السياسية والحزبية.

وأكد اللواء دكتور عمر عبد الباقى رئيس اللجنة القانونية بحزب الغد على أهمية عمل اللجنة على محاور متعددة أولها محاولة  سد الفراغ التشريعى وابتكار مشروعات تشريعية تحتاجها البلاد وثانيها التفاعل مع أى تعديل تشريعى لاى قانون يعدله مجلس النواب والمساهمة بمقترحات فى هذا الشأن  ، كذلك الاشتباك والتفاعل  مع أى مشروع قانون يقدم لمجلس النواب وتقديم الدراسة النقدية التى تكشف عيوبه والتواصل مع مجلس النواب فيى هذا الشأن.

 كما أكد "عبد الباقى" على أهمية العمل بطريقة الاستبعاد والتى تضمن فى النهاية ضبط وتحديد دور وعمل واختصاصات اللجنة.

كما أشار المستشار نبيل عزمى إلى أهمية تثقيف واعداد مرشحى الحزب للبرلمان القادم بغرفتيه وتوعيتهم بأدواتهم الرقابية ودورهم التشريعى.

كما أكد المستشار سمير عليوه على أهمية توسيع اختصاصات اللجنة دعما للأداء الحزبى المنضبط والقانونى من الجميع.

وطالب المستشار أشرف حليم بأهمية أن تحتوى كل لجنة من لجان الحزب على مسؤل قانونى.

كما طالبت فاطمة شعيب  بضرورة نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات تحت رعاية اللجنة لتوعية الاعضاء واستخدام قناة الحزب على اليوتيوب فى التوعية الحقوقية للناس فى صورة كبسولات قانونية يومية.

وأدار الاجتماع وقدم له  الدكتور محمود يحى سالم المنسق العام لعمل اللجان بحزب الغد كما حضره عادل عصمت المشرف العام على لجان حزب الغد.

و أكد "عصمت" على أهمية توزيع القوانين واللوائح  التى تحكم الممارسة السياسية والحزبية على أعضاء اللجنة بحيث يكون كل عضو هو مستشار قانونى بشأن احد تلك القوانين واللوائح اقترح  عصمت (10 قوانين) ولائحتان وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنه 2014 قانون الاحزاب السياسية 40 لسنه 77  وقانون مجلس النواب 46 لسنه 2014  وقانون مجلس الشيوخ 141 لسنه 20  وقانون الادارة المحلية المنتظر وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية 174 لسنه 20  وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198  لسنه 2017  قانون الانتخابات الرئاسية  22 لسنه 14 قانون الجمعيات 149 لسنه 19 وقانون النقابات المهنية 213 لسنه 17 وقانون النقابات العمالية ولائحتى مجلس النواب والشيوخ.

3f164f2d-ae1e-4ccb-a970-bf23677c2f4e
3f164f2d-ae1e-4ccb-a970-bf23677c2f4e
c3c2be59-b013-40ed-bb51-cffe576d512c
c3c2be59-b013-40ed-bb51-cffe576d512c
ccf854aa-7fd6-42ca-a4c5-d2bab45f4b77
ccf854aa-7fd6-42ca-a4c5-d2bab45f4b77
f035071f-5720-46dd-b78c-8fe02f1bd63e
f035071f-5720-46dd-b78c-8fe02f1bd63e
fc6bdea5-9ddb-41d6-a724-e2772277dee4
fc6bdea5-9ddb-41d6-a724-e2772277dee4
حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الغد الاداء الحزبى الفراغ التشريعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

الاحتلال يستهدف مدارس تؤوى نازحين فى جباليا بالقذائف المدفعية

بـ6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.. الإسكان تستعد لطرح تكميلي لـ480 شقة بمشروع "جنة"

أبطالها إيران وحزب الله.. إسرائيل تكشف تفاصيل محاولة اختراق مركز زيف الطبي

يعود تاريخها لـ2015.. إسرائيل تزعم العثور على وثائق بغزة تحدد هوية ضباط الاحتلال

زلزال يضرب ولاية في شمال تركيا

الأهلي يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

فيديو

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ