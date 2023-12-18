تمنيات بالتوفيق والسداد|الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي، ولشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد عاهل السعودية في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

وفي نفس السياق، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد السعودي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي، ولشعب مصر الشقيق، المزيد من التقدم والرقي .