إعلام عبري: مصرع الأسرى الثلاثة بنيران صديقة كشف فشل إسرائيل المخابراتي

اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن قتل المحتجزين الـ 3 بنيران الجيش الصهيوني أمر يصعب إيجاد مخرج منه.



وأكدت أن الحادثة تعود للتقصير بنقل معلومات استخباراتية للجنود بالميدان.



يأتي ذلك فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع المخطوفين.



واعتبر الصليب الأحمر الدولي، أن غزة تمثل فشلا أخلاقيا للمجتمع الدولي.



وذكر الصليب الأحمر الدولي أن الاستجابة الإنسانية في غزة أصبحت صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة.



وقبل أيام قليلة نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتعرض عدة مرافق طبية في قطاع غزة للقصف، ودعت لحمايتها واحترام عملها.



وقالت اللجنة على منصة «إكس»: «نشعر بالحزن الشديد ونحن نرى المرافق الطبية في غزة تتعرض للخطر. نوجه نداء عاجلاً لاحترام هذه المرافق وحمايتها».