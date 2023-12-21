إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي بعد 10 أيام.. وعواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، منها تفاصيل حالة الجو، والعواصف الترابية والرملية التي تضرب البلاد، وأسعار الذهب والدولار، وتصريح نجم بالزمالك، يؤكد أن لاعب الأهلي محمود كهربا سيتم وقفه قبل نهاية هذا الشهر.

ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

أكد الكابتن عفت نصار، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي سيتم وقفه خلال الأيام المقبلة، في حالة عدم تسديد غرامة نادي الزمالك.



وقال لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن كهربا سيتم وقفه قبل شهر يناير المقبل، معقبا: "كهربا سيتم وقفه بعد 10 أيام من الآن".



عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وذلك لآن البلاد مقبلة على فصل الشتاء الذي يبدأ غدًا الجمعة، وأن اليوم هناك عواصف رملية وترابية وأمطار.



وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، وأن تلك العاصفة تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى غدًا الجمعة، وأن تلك العاصفة تصل القاهرة غدًا أي بعد 24 ساعة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، و 33.71 جنيه للشراء

بسبب مبلغ مالي| جريمة بشعة بالغربية ضحيتها فرح.. فيديو





عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" قتلتها وأحرقت جثتها.. إحالة قاتلة صديقتها فرح إلى المفتي.. وخالة الضحية: النهاردة هاخد العزاء".

وجاء في التقرير أن هناك جريمة بشعة حدث في الغربية، حيث قامت فتاة تدعى آية، بقتل صديقتها فرح، وذلك بسبب مبلغ مالي.

وأضاف التقرير، أن المتهمة في القضية قامت بالتخلص من الجثة، بطريقة وحشية، حيث قامت بحرقها بمساعدة شخص لها، دون رحمة، وقامت ببيع الموبايل الخاص بها.

وصلت للضرب.. سر طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب





قالت الإعلامية نهاد سمير، إنه تم طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولي كان الانفصال عام 2021، وحدث خلافا كبيرا بينهم.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه من بعد هذا الخلاف لم يحدث أى خلافات أخري قوية، ولكن تلك المرة شيرين صرحت لمصادرة مقربة جدا لها أنها أنفصلت عن حسام حبيب، ولكن تلك المرة بدون أى مشاكل.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الإعلامية نضال الأحمدية المعروف أنها مقربة من شيرين عبد الوهاب، قالت أنه حدث مشاداة وصلت للضرب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب فى الطائرة، لافتة إلى أن سبب الخلاف هو تدخل حسام حبيب فى عمل شيرين عبد الوهاب أكثر من اللازم لدرجة أنه كان ممكن ان يلغي العمل من ورائها بدون معرفتها، ومن بعدها حدث مشاداة كلامية بينهم أدت إلى طلب شيرين الطلاق أكثر من مرة، ولكن حسام كان يرفض.

سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج





تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة، والجميع يسأل هل الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، أم سترتفع، وما الأسباب وراء هذه الارتفاعات.

ويبحث الكثير من المواطنين وتحديدًا المقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والكثير من الشباب ينتظر الانخفاضات.



عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين





تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، وهناك انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بـ أمطار ورياح، مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأمطار والعواصف.



وطالبت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المواطنين بالسير بـ سرعات مخفضة في الساعات الصباحية حتى لا يكون هناك حوادث بالطرق، وحذرت مرضى الحساسية من السير بدون كمامة في فتر العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد من اليوم.

سامح شكري: أحداث 7 أكتوبر ليست بداية الصراع في غزة

أكد سامح شكري ، وزير الخارجية، أن الأحداث في 7 أكتوبر ليست هي بداية الصراع، ولكن البداية كانت من قيام دولة باحتلال دولة منذ عام 67.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أنه على مدى 3 عقود نتحدث عن حل الدولتين، ولكن ليس هناك إرادة من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو المجتمع الدولي.

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة





قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنّ العلاقات "المصرية - البريطانية" مهمة، مؤكدا: "من دواعي سروري مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته بفوز في الانتخابات الرئاسية الحالية".

وأضاف كاميرون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع سامح شكري، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر تقوم بعملٍ عظيم من خلال منظمة الهلال الأحمر، في إطار المساعدات التي تمد بها غزة، لتخفيف الأعباء الموجودة على المستشفيات في غزة.

الأب حرّض 2 مجرمين | الداخلية تكشف تفاصيل صادمة في خطف فتاتين من المصعد .. فيديو





عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن فيديو يظهر عملية خطف الطفلتين، من داخل مصعد بعد تخديرهما، وأثار ذلك الفيديو موجة غضب على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبين بعدها أن الأب وراء هذه الواقعة.



ووفقاً للتقرير، فإن القصة بدأت بتداول فيديو من كاميرات المراقبة، يظهر تخدير وخطف فتاتين، من داخل مصعد إحدى العمارات، بعد دخول رجلين المصعد، مؤكداً أن الرجلين قاموا بتخديرهما رغم محاولة الطفلتين المقاومة، و لكن في النهاية سقطتا مغشياً عليهما.