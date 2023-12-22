الأهلي في المونديال| الدبيس: جمهورنا عظيم.. والبرونزية إنجاز كبير

أبدى كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأكد أن لاعبي الفريق كانوا يأملون في أكثر من ذلك وهو التتويج بلقب المونديال.

وأثنى كريم الدبيس على جمهور الأهلي، قائلًا: جمهور عظيم لم أر مثله في حياتي. كنا نأمل في تحقيق لقب البطولة من أجل إسعادهم. حاولنا قدر المستطاع ولكن فزنا بالميدالية البرونزية في النهاية، وأعتقد أنه إنجاز كبير أيضًا.

أضاف الدبيس قائلًا: نعد جمهور الأهلي بتحقيق المزيد من الألقاب في البطولات المقبلة. ونأمل في العودة لمصر بلقب كأس السوبر المحلي.

اختتم الدبيس حديثه مشيدًا بزملائه اللاعبين، وأكد أنهم يستحقون هذا التتويج، لأنهم بذلوا جهدًا كبيرًا منذ بداية البطولة، وكانت لديهم عزيمة كبيرة على الظهور بشكل مشرف.

