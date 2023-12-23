بيحتفلوا بانسحابهم وهم خاسرون..عمرو أديب: جيش الاحتلال ليس لديه عقيدة

شن الاعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مشيرا إلى أن العدوان على قطاع غزة وحشي.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"مفيش عقيدة عند جنود الاحتلال، و مفيش جيش بينسحب وخسران وهو بيحتفل".

وتابع عمرو أديب، أن جيش الاحتلال الصهيوني يشن هجوما عنيفا على الشعب الفلسطيني، ولا يستطيع الوصول لحماس، وحماس تضرب جنود الاحتلال الإسرائيلي من المسافة صفر ويعملوا كمائن".

واكمل عمرو أديب، أن :" الخيم يا جماعة .. الناس في غزة عايشة في بيوت بلاستيك والبرد قاتل.. فيه تعقيدات لدخول المساعدات.. الجهد المصري كبير والسعودية بعتت ٤٤ طيارة".