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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قيادي بحركة فتح: 90 % من سكان غزة لا يستطيعون توفير قوت يومهم

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف الدكتور ماهر صافي، قيادي بحركة فتح عن أن قطاع غزة يشهد أزمة كبيرة إذ أن عشرات الأطفال من الفلسطينيين ماتوا من الجوع، فضلا عن أن 90% من سكان غزة لا يستطيعون توفير قوت يومهم، ويوجد أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض ولا يستطيع أحد انتشالهم، والحالة أصبحت صعبة للغاية. 

حديث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "صافي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ بداية الحرب، فضلا عن إصابة أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة. 

واستكمل أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة والوضع أصبح صعب جدا، "الأهالي يشربون من مياه البحر والصرف الصحي وهو أمر ينذر بكوارث صحية كثيرة وغير مسبوقة".

حركة فتح القضية الفلسطينية سكان غزة برنامج خط أحمر محمد موسى

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