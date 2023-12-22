خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

قالت هبة جمال الدين، الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، إسرائيل تسعي لتحقيق مخطط للقضاء على المقاومة الفلسطينية، وهذا المخطط يشمل العديد من الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والخارجية.

وأضافت خلال خلال حوارھا مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفىى بكري، أن إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية، من خلال تكوين اتحاد فيدرالي، يبدأ تطبيقه في الضفة الغربية، وفي حالة نجاح الأمر؛ سيتم تطبيقه في غزة.

الاتفاق الإيراني السعودي

أوضحت هبة جمال الدين، أن إسرائيل لم تكن راضية بشأن التقارب السعودي الإيراني، كما أنها كانت ترغب أن يكون هذا الاتفاق سعودي إسرائيلي، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه».