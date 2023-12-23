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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عماد قناوي: الصين أهم شريك تجاري لمصر وتعزيز التجارة بين البلدين يدعم الاقتصاد

عماد قناوي - عضو
عماد قناوي - عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الصين تعد أهم شريك تجاري لمصر، حيث تمتد العلاقات التجارية المصرية الصينية إلى مئات السنين.

وأضاف قناوي، في تصريح صحفي اليوم، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، تخدم اقتصاد البلدين، وتعزز من صادراتهما إلى جميع دول العالم.

وأشار إلى أن مصر أصبحت أحد أعضاء تكتل البريكس، وهو التكتل التي تعد الصين واحدة من بين اقتصاداته القوية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بريكس يعزز من التجارة مع الصين، خاصة بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط على الدولار.

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كان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أصدر تقريرا أشار فيه إلى أن الصين كانت أهم شريك تجاري لمصر خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 3.4 مليار دولار، بعدها أمريكا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وحول أبرز الدول التي حققت مصر معها عجزا تجاريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، جاءت الصين في المقدمة بعجز تجاري بلغت قيمته 3.2 مليار دولار، تلتها روسيا بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 766.7 مليون دولار.

وانخفض العجز التجاري بين مصر والصين بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، بينما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنًة بالربع الثالث من العام الماضي.

كان مجلس الوزراء أشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العجز 9.1 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أرجع المركز الانخفاض في قيمة العجز إلى تراجع الواردات غير البترولية، وزيادة الصادرات غير البترولية.

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بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.

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