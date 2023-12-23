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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 144 في معارك غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل 5 من جنوده خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في الهجوم البري داخل قطاع غزة الذي بدأ منذ أسابيع، إلى 144.

كما أضاف الجيش الإسرائيلي أن 5 جنود آخرين من وحدة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي"، أصيبوا بجروح خطيرة في معارك غزة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت حركة حماس تنفيذ عدة هجمات على الجيش الإسرائيلي، أدت إحداها إلى مقتل 5 جنود بكمين داخل أحد الأنفاق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان لحماس: "تمكنا من استدراج 5 جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق القسامية شرقي مدينة خانيونس".

وتابعت: "بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".

 

إسرائيل الجيش الإسرائيلي حركة حماس جنود الإسرائيليين جنوبي قطاع غزة

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