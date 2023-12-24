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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه الدقهلية واللجنة المشتركة يتفقدان معدات الشركة والمحطات بالمحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل المهندس خالد نصر؛ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وفد اللجنة المشتركة خلال جولتها التفقدية لمعدات الشركة ومحطات المياه الكبرى؛ يومى الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 والإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، والتى تستهدف التأكد من جاهزية المرافق الكبرى وكفاءة المعدات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.


بدأت الجولة التفقدية بمتابعة اصطفاف معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة؛  ضمن إصطفاف معدات الجهات التنفيذية والخدمية بمحافظة الدقهلية؛ وبلغ عدد المعدات التابعة للشركة والمشاركة فى الإصطفاف 315  معدة.


أعقب ذلك المرور على محطة مياه طلخا، وجديراً بالذكر أن المحطة دخلت الخدمة عام 1994 لخدمة مركزي طلخا ونبروه والقرى التابعة لهم، بطاقة تصميمية 86000 م3/يوم، وطاقة فعلية 86976 م3/يوم. ثم محطة مياه نشا بمركز نبروه، ومحطة مياه الطويلة بمركز طلخا.
ثم توجهت اللجنة إلى محطة مياه ميت خميس بمدينة المنصورة، والتى دخلت الخدمة عام 2001  لخدمة حوالي 750 ألف مواطن، وتبلغ طاقتها الفعلية 18400 م3/ يوم ويشمل نطاق خدمتها؛ مدينة المنصورة، والجزء الشرقي من مدينة طلخا، وبعض قرى طلخا، وبعض قرى مركز أجا وبعض قرى ميت خميس.


كما شملت الجولة المعمل المركزي لمياه الشرب؛ تم افتتاحه فى 2009؛ ويقوم بالإشراف ومتابعة جودة ونوعية المياه على مستوى محافظة الدقهلية لتقييم تشغيل المحطات والشبكات والتأكد من صلاحية المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية طبقاً لمواصفة وزارة الصحة المصرية رقم 458 لسنة 2007، ويتكون من خمس إدارات رئيسية تشمل (إدارة ضبط وتوكيد الجودة لمتابعة نظام العمل داخل المعمل وتطبيق الأيزو – إدارة المعمل غير العضوى – إدارة المعمل العضوى – إدارة المعمل البيولوجى – إدارة المعمل البكتريولوجى) وتم تحديث وإضافة أحدث الأجهزة المعملية التى تساعد على الوصول لأفضل النتائج، كما يجرى حالياً إجراءات حصوله على الأيزو 15001.


وانتهت الجولة بالمرور على محطة معالجة الصرف الصحي بمنية سمنود والتي تعمل بنظام الأكسدة بطاقة تصميمة 10000 م3/ يوم وطاقة فعلية 9600 م3/يوم، وهى تخدم مناطق (منية سمنود – الديرس – جراح) ودخلت الخدمة عام 2008.


وأكد مهندس استشارى خالد نصر؛ على أن الشركة تكون دائماً على أهبة الإستعداد وذلك لإستمرارية أداء الخدمة لمواطنى الدقهلية.

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