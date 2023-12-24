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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير يزف نبأ ساراً لجماهير الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن تطورات جديدة بشأن حل أزمة القيد فى نادي الزمالك، خلال الساعات المقبلة، والوصول لاتفاق مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يصل لإتفاق نهائي مع سبورتنج لشبونة لتقسيط مستحقاتهم،  والاعلان عن اتمام الاتفاق وفك القيد خلال ايام قليلة"

سبب منع نادي الزمالك من القيد

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد أصدر قرارًا خلال الفترة الماضية، بحرمان الزمالك من القيد، لحين سداد الغرامات التالية:

1- الغرامة الخاصة بـ«شيكابالا»، قائد الفريق، لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، البالغة 1.5 مليون دولار.

2- الغرامة المستحقة لصالح بنجامين أتشيمبونج، لاعب النادي السابق، البالغة 270 ألف دولار.   

3- حق الرعاية المستحق لنادي وادي دجلة، في صفقة انتقال السنغالي إبراهيما نداي، البالغ قيمتها 7500 دولار.

4- حق الرعاية المستحق لنادي «ليون 36» النيجيري، في صفقة انتقال سامسون أكينولا، البالغ 11.8 ألف دولار.

 

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