بعد اتهام أمريكا لها.. إيران تكشف حقيقة استهدافها ناقلة كيماويات قرب الهند

نفت إيران، اليوم الاثنين، الهجوم على ناقلة كيماويات قرب الهند، مؤكدة أن "الاتهامات الأمريكية لا أساس لها".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، الاتهامات الأمريكية بأن طهران هاجمت سفينة كيماوية بالقرب من الهند بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت أمس الأحد، إن طائرة مسيرة أطلقت من إيران ضربت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي‭ ‬يوم السبت.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "تعرضت السفينة كيم بلوتو، وهي ناقلة كيماويات ترفع علم ليبريا وتملكها اليابان وتشغلها هولندا، لهجوم في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في المحيط الهندي على بعد 200 ميل بحري من ساحل الهند، بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".

وأضاف المتحدث أن هذا هو "الهجوم الإيراني السابع على السفن التجارية منذ عام 2021".

ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم وتم إخماد حريق شب لفترة وجيزة على متن الناقلة.