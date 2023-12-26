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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان مصمم على المناطق الحساسة.. تفاصيل صادمة باقوال الطفلة ضحية اعتداء الهرم

صدى البلد

قرر المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، إحالة المتهم بهتك عرض الطفلة “جني” بـ الهرم إلي محكمة الجنايات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها “جنى” التى أكدت قيام المتهم بضربها ولمسها من مناطق عفتها وتمزيق ملابسها وتهديدها.

وقالت الفتاة "اللي حصل إن أنا كنت رايحة السوبر ماركت اشتري حاجات ولاحظت إن الشخص دا بيلف حواليا وبيشاور عليا فأنا خرجت من السوبر ماركت وكنت رايحة سوبر ماركت تاني وبعدين لقيت إن الشخص دا ماشي ورايا بالموتوسيكل بتاعه واتفاجأت ان هو مشى ايده على كتفي من فوق وقالي انتي جسمك حلو اوي، ف انا خوفت وكنت راجعة البيت".

واستكملت كلامها "لقيته راکن ورا سوبر ماركت  قدام شارعنا وبعدها متكلمتش ودخلت السوبر ماركت التاني وطلعت دخلت الشارع وقولت هو اكيد مش هيجي ورايا عشان هيخاف، وبعدين الشارع كان فاضي وهو دخل ورايا واتفاجئت به فانا فضلت أزعق وقولتله لو راجل اقف وانا هطلع اجيب اخواتي وانزل فهو نزل من على الموتوسيكل وقالي انا هشدك  ونزل فعلا ومسكني من هدومي ومنطقة عفتي".

وتابعت “فضل يشدني وانا وطيت على الأرض جبت طوبة وضربته بيها، وجت في كتفه، وقالي انت كمان بتضربيني وقام مسكني تاني وحاول يقطعلي التيشيرت اللي كنت لابساه، فانا زقيته لورا، وبعدين في ولد كان خارج من السوبر فهو لما شافه طلع يجري”.

 

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