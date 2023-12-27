في الطفولة المبكرة والعلوم الزراعية| منح طلاب بـ جامعة مطروح الماجستير والدكتوراة

كرم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح القائمين على تنظيم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية السياحة والفنادق؛ تقديرًا لما بذلوه من جهد متميز خلال الإعداد والتنظيم للمجلس وخروجه بتلك الصورة المشرفة والتي أشاد بها الحضور.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح فى جلسته الحادية والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.



ووافق المجلس على منح طالبين بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة.



كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالب بكلية التربية الرياضية درجة الماجستير في التربية الرياضية بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس على تعيين مدرس مساعد بكلية التربية.



واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة بقاعدة Scopus إلى 330 بحثًا علميًا، و257 بحثًا علميًا بقاعدة Web of Sciene، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

