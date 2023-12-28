عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: وقف إطلاق النار بغزة الهدف المركزي للجهود المصرية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الخبير السياسي، إنه يوجد أزمة شديدة التعقيد في ملف قطاع غزة، ويوجد أزمة ثقة بين الأطراف سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية، ومثل هذه المواقف تحتاج لطرف لديه القدرة على التواصل مع كافة الأطراف المعنية لبلورة تصور للخروج من الأزمة الحالية.

حديث عن موقف مصر من أزمة غزة

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر كان لها خبرة في هذا الملف منذ زمن، والدور المصري في التعامل مع القضية الفلسطينية والأزمة المحلية كان هناك مسارات مختلفة، إذ كان هناك مسار إنساني، والمسار الخاص بالهدنة، ولكن الآن الجميع في حاجة لإطار آخر أكثر تقدما من فكرة الهدنة، وبالتالي جاء الطرح والإطار المصري الذي يجري بنائه بالتواصل مع كافة الأطراف.

وتابع محمد فايز فرحات، أن الجهد المصري في إطار محاولة بناء التصور الهدف الأساسي الوصول لوقف إطلاق النار، وبالتالي يتم بناء تصور وإطار متعدد المراحل ليتم بناء ثقة بين الأطراف من خلال هذه المراحل، ويتم بناء قناعة لدى جميع الأطراف بأهمية الخروج من الأزمة وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

واستكمل أن وقف إطلاق النار هو الهدف المركزي للجهود المصرية في قطاع غزة، في محاولة بناء التصور والمقترح، فضلا عن تقريب وجهات النظر لأن هناك أزمة ثقة بين الطرفين، وبالتالي نحن في حاجة لبناء مقترح، وهو ما تم التواصل المصري مع كافة الأطراف المعنية لطرح هذا التصور.