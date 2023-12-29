برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ “صدى البلد”، عن توقعات 2024 لمواليد برج القوس الذي يبدأ من 23 نوفمبر إلى21 ديسمبر.

توقعات برج القوس في 2024

توقعات برج القوس في 2024 على الصعيد العاطفي:



إذا كنت متزوجا: أنت تؤمن بالحب وتريد أن تعطيه فرصة، فقط ابتداء من 21 مايو: "الشمس" ثم "المشتري" في مواجهتك يثيران أعصابك، ترى جيدا الإحباطات الصغيرة، والخلافات الكبيرة، والرغبات غير المتوافقة، هذا جيد لأن هذه المواضيع الشائكة يجب مناقشتها لتجد حلا لها، على أية حال ستكون هناك تعديلات يجب اتخاذها!.



- إذا كنت غير مرتبط: هذا العام هناك الكثير من المرح والفرح أيضًا، قد تجد سعادة عاطفية بسيطة ومشتركة، حتى لدرجة أنك قد ترغب في ارتباط رسمي، عموما من 21 يناير إلى 2 مايو: الوقت مناسب للتفكير في الزواج، لكن الأمر متروك لك لاختيار شكل الالتزام الذي يناسبك.

توقعات برج القوس في 2024على الصعيد المهني والمالي:

هذا العام.. إذا كانت لديك رغبة في التجديد أو التطور، فعليك أن تضع ذلك قيد التنفيذ من بداية العام، كن مثابرًا فأنت ذكي بما يكفي لتعلم أنه عليك باغتنام الوقت الذي يحمل لك الفرصة، والوقت يمر ولن ينتظرك، في الواقع.. ابتداء من 26 مايو: "المشتري" ينتقل لمواجهتك، حينئذٍ يجب أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر، فقد تظهر عقبات تؤدي لتأخير وإرباك، وعدم وضوح، ومع ذلك شهر ديسمبر قد يحمل لمسة من الأمل للعام التالي.