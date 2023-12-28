برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج العقرب و الذي يبدأ من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر.

توقعات برج العقرب في 2024 على الصعيد العاطفي:

-إذا كنت متزوجا:

طوال العام"أورانوس" بمواجهتك يثير أعصابك، سيكون من الصعب فهمك. ردود أفعالك مبالغ فيها وغير منطقية، وتتبدل مشاعرك بين عشية وضحاها، الأدهى أنك تطلب من شريك حياتك متابعة تقلباتك بهدوء! من المهم أن تقاوم روح التمرد التي تسيطر عليك!

-إذا كنت غير مرتبط:

في عام 2024، لديك طاقة عاطفية تدفعك للبحث عن الحب، لكنك تبالغ كثيرا فيما تطلبه من مواصفات في الطرف الآخر، كما أنك تميل للتشوش والتردد، وسيكون صعبًا إرضاؤك: في أحد الأيام تكون مستعدًا للزواج، وفي اليوم التالي تحتاج فقط إلى العزلة والحرية، من المهم أن تعلم أن الفرص سانحة لتحقيق السعادة، بشرط أن تضع حدًا لشكوكك، وتقرر ما تريده فعلا.

توقعات برج العقرب في 2024 على الصعيد المهني والمالي:

سيكون العام واعدًا، حتى لو هناك فترات صعود وهبوط، خاصة في أول العام وفي الربيع، وفي شهري أغسطس وديسمبر. نعم، ليس من السهل أن يكون لديك دائما طموحات وأحلام للتطور! ومع ذلك، ما دمت تتعامل بوضوح مع نفسك، وتقيّم قدراتك بصدق، فيمكنك فعل أي شيء! عموما.. جاذبيتك الطبيعية، وقدرتك على التألق والسيطرة يسمحان لك بأن تُسكِت الأشخاص الغاضبين منك، وتتخلص من الذين يقفون في طريقك، فقط طوال العام: حافظ على تركيزك، ولا تنجرف في صراعات غير ضرورية، واستفد من الفترات التي تكون فيها طاقتك في أوجها.. هذه هي الطريقة التي ستحقق بها أهدافك.