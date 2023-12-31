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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في حلقة رأس السنة

أسامة كمال يستضيف فرح الديباني وهشام الجخ على"dmc".. اليوم

صدى البلد

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في التاسعة مساء اليوم الأحد، مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، والشاعر هشام الجخ الملقب بـ"الهويس"، وذلك في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، بمناسبة رأس السنة.

يتحدث "الجخ" خلال الحلقة عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، 12 مرة، 11 منها كانت إلى الضفة الغربية وواحدة إلى قطاع غزة، حيث يؤكد أن أهل فلسطين لن يتركوها مرة أخرى حتى لو حرقت، وأنه لم ولن يسمح بتدنيس جواز سفره بالختم الإسرائيلي خلال هذه الزيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة.

يلقي هشام الجخ خلال اللقاء عدد من أشهر قصائده، منها؛ "مش كفاية" التي أهداها إلى فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، و"الحزن مش على الموت" التي كتبها للشهيد أحمد المنسي، بالإضافة إلى قصيدته الشهيرة  "طبعًا مصلتش العشا"، و"كبير يا أهلي كبير".

من جانبها، تتحدث الميتزو سوبرانو فرح الديباني، خلال الحلقة، عن عدد من المشاهد المؤثرة في رحلتها الفنية، ومنها غنائها في نهائي كاس العالم في قطر، وكذلك غنائها النشيد الفرنسي في حفل تنصيب الرئيس ماكرون برئاسة فرنسا، كما تتحدث عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب، وأمنيتها بتقديم ملكة مصر في أوبرا عايدة، كما تتحدث أيضًا عن تعلقها بمدينة الإسكندرية، وكيف أن العالم يراها واحدة من أجمل مدن العالم.

برنامج مساء dmc الاعلامي اسامة كمال أسامة كمال الشاعر هشام الجخ

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